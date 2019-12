Calcio, Serie D. Un desiderio per il 2020: Sanremese e il grande sogno chiamato Serie C

La Sanremese vuole sognare in grande per questo 2020 ormai alle porte. I biancoazzurri, secondi della classe in campionato in coabitazione e in semifinale di Coppa Italia contro la Folgore Caratese, non vogliono fermarsi a apriranno la caccia alla capolista Prato, avanti di un punto.

Il desiderio per il 2020. Il grande desiderio. Ma cosa può desiderare la società biancoazzurra per questo nuovo anno? Sicuramente il grande sogno è chiamato Serie C, un'impresa non impossibile visto il girone livellato anche se Prato e Lucchese nell'ultimo periodo hanno accelerato in maniera importante. Il bomber De Julis è la ciliegina sulla torta di un mercato ponderato e ben portato a termine dal Direttore Sportivo Pino Fava, ma serve una partenza a razzo nel girone di ritorno.

Il gennaio biancoazzurro. Il primo match del nuovo anno mette di fronte ai matuziani la Caronnese che arriverà al 'Comunale' domenica 5 gennaio. Una sfida da prendere con le molle quella contro i quotati rossoblu. Per la Sanremese seguiranno poi le sfide contro Fezzanese (12 gennaio), Lavagnese (19 gennaio) e Vado (26 gennaio).