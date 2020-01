Calcio. In Eccellenza e Promozione si riparte subito con i recuperi: Imperia, Ospedaletti, Taggia e Camporosso protagoniste

Imperia e Ospedaletti tornano in campo domenica 5 gennaio nei recuperi di campionato in trasferta contro Campomorone Sant'Olcese e Alassio FC

Il brindi per il nuovo anno è stato appena stappato ma è già tempo di calcio giocato. Domenica 5 gennaio si torna subito in campo per alcune squadre della nostra provincia, visto i recuperi di campionato in programma tra Eccellenza e Promozione.

Eccellenza. Nel campionato di Eccellenza importante occasione per l'Imperia di mister Lupo, che con una vittoria in trasferta contro il Campomorone Sant'Olcese si troverebbe davanti a tutti in classifica agganciando il Sestri Levante. L'Ospedaletti di Caverzan va a caccia della vittoria sul campo dell'Alassio FC, in un derby ponentino che mette in palio pesanti punti salvezza.

Promozione. Ma questo nuovo anno mette in campo anche dei recuperi nel campionato di Promozione. Protagoniste Taggia e Camporosso che dovranno superare subito due ostacoli insidiosi. I giallorossi di Siciliano hanno l'occasione di allungare sul Varazze in quel di Legino, mentre i rossoblu ospiteranno la Sestrese terza della classe per una sfida da non sbagliare.