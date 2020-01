Il Don Bosco Valle Intemelia torna in campo domenica pomeriggio per sfidare il Quiliano&Valleggia

Prima sfida nell'anno nuovo per la prima squadra del Don Bosco Valle Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, che domenica 5 gennaio torna in campo per affrontare Quiliano&Valleggia.

I biancorossi recupereranno la partita rinviata a causa del maltempo, valida per l’ottava giornata del girone A di Prima Categoria, al campo 'Zaccari' a Camporosso.

Fischio d’inizio alle 14.30.