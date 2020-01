Calcio, Promozione. I promossi e bocciati di Enrico Sardo per la prima parte di stagione: "Varazze autentica sorpresa, Taggia e Sestrese hanno confermato i pronostici"

Enrico Sardo, ex allenatore di Dianese&Golfo e Ceriale, giudica la prima parte di stagione in Promozione

Il girone di andata nel campionato di Promozione è terminato (anche se ci sono ancora delle partite per completare il quadro completo) e ad analizzare la prima parte di stagione è mister Enrico Sardo, tecnico senza panchina ma ex di Dianese&Golfo e Ceriale nelle ultime annate.

PROMOSSI. La prima squadra che Sardo analizza e promuove è il Varazze, secondo della classe: "Promuovo sicuramente il Varazze autentica sorpresa del campionato ma conoscendo Calcagno e Scanu è la conferma che il lavoro e la serietà pagano".

Tutto confermato per il mister su Taggia e Sestrese: "Il Taggia insieme alla Sestrese li avevo nominati come possibili squadre da battere e mi sembra che sia confermata la mia previsione".

Dianese&Golfo e Ceriale. Sardo analizza anche le sue ultime due squadre allenate, la sorprendente e giovane Dianese&Golfo e il Ceriale: "La Dianese&Golfo con una rosa molto giovane sta facendo grandi cose, mentre a Ceriale quando si rivoluziona la rosa è logico avere un periodo di difficoltà nell'amalgamarla".

BOCCIATI. Per Sardo resta la Loanesi una delusione in questa prima parte di stagione: "La delusione è sicuramente la Loanesi. Dispiace vedere una società storica in quelle condizioni".