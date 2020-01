Calcio, Promozione. Taggia, esame Legino da superare nel recupero di campionato. El Kamli è pronto al nuovo anno: "Partita importante, ma guai a sottovalutare i savonesi"

Il Taggia si prepara alla prima sfida ufficiale del nuovo anno con il recupero di campionato sul campo del Legino, in programma domenica pomeriggio.

Un match insidioso per la capolista che ha la grande occasione di realizzare la prima fuga della stagione, visto che con i tre punti in bottino andrebbe a mettere quattro punti di vantaggio sul Varazze.

La carica di El Kamli. Ad analizzare il primo impegno di questo 2020, in casa giallorossa, è il giovane esterno Iliasse El Kamli un giocatore sempre più nei meccanismi di mister Siciliano e autore di una grande prima parte di stagione: "Domenica sarà una partita molto importante e anche difficile. Il Legino è una squadra che ha potenziali e dovremo solo stare attenti a non sottovalutarli, per il resto non dobbiamo temere niente".

TAGGIA: ILIASSE EL KAMLI FA GLI AUGURI AI NOSTRI LETTORI

L'esterno giallorosso analizza la prima parte di stagione e guarda con fiducia al 2020: "Il 2019 è stato un anno pieno di emozioni - sottolinea El Kamli -abbiamo fatto abbastanza bene e mi aspetto dal'anno nuovo di dare ancora di più e non mollare mai fino alla fine. Il nostro obbiettivo è ancora lontano, dobbiamo pensare soltanto a fare bene poi le soddisfazioni arrivano".