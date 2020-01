Calcio, Seconda Categoria. Cervo FC a caccia del grande salto nel 2020. Ermes Scaburri lancia la sfida: "Proveremo a recuperare lo svantaggio, dobbiamo vincerle tutte senza fare calcoli"

Il Cervo FC non ha chiuso nel migliore dei modi il 2019 e la squadra giallonera, allenata dall'esperto Sorrentino, vuole iniziare con il piede giusto il nuovo anno cominciando la caccia a Atletico Argentina e Oneglia nel campionato di Seconda Categoria.

Scaburri, top player giallonero. Di questo ne è consapevole come tutto il gruppo anche il top player Ermes Scaburri, innesto coi fiocchi della campagna acquisti invernale del Presidente Denis Muca.

Ermes, inizia il 2020 ma siete un po' attardati in classifica: cosa vi aspettate da questo nuovo anno? "Si chiude un 2019 non semplice, ma credo di poter dire positivo. Non era semplice entrare in corsa in un gruppo costruito in pochi giorni. Penso che sia stato fatto un buon lavoro, soprattutto a livello mentale. È vero che la situazione di classifica onn è semplice e recuperare 6 punti ad una squadra forte come l’Atletico Argentina non sarà facile, specie con un Pierino Daddi in più, ma ci proveremo. C’è tutto un girone, purtroppo pesano i punti persi l’ultima partita contro la San Filippo Neri".

Atletico Argentina e Oneglia Calcio: su chi fate la corsa? "Sia Atletico Argentina che Oneglia sono due ottime squadre, entrambe con una rosa da categoria superiore, ma faremo la corsa su noi stessi. Occorre vincerle tutte, senza troppi calcoli , una partita per volta. Ho molta fiducia in questa squadra, c’è un gruppo solido che raramente ho trovato in uno spogliatoio. A fine anno vediamo dove siamo arrivati, ci sono sempre i playoff".

CERVO FC: GLI AUGURI DI BUON 2020 AI NOSTRI LETTORI DAL TOP-PLAYER ERMES SCABURRI

A livello personale come giudichi le tue prime partite con il Cervo FC? "Sono soddisfatto di ciò che ho fatto in questo inizio, arrivavo da due anni di inattività e con un ginocchio che purtroppo mi continua a condizionare, quindi non era semplice. Purtroppo ho segnato poco, ma per necessità ho arretrato parecchio la mia posizione, giocando anche nei due in mezzo al campo in più di un'occasione. Mi piace comunque molto questo ruolo, tocco tanti palloni e cerco di far girare la squadra. Dove posso voglio dare il mio contributo".

Quale obiettivo ti sei fissato per questa seconda parte di stagione? "Quest’anno non mi sono posto obbiettivi personali, l’unico obbiettivo è quello di ripagare la fiducia del Presidente Denis Muca portando il Cervo in Prima Categoria".