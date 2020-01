Calcio, Seconda Categoria. Oneglia, obiettivo aggancio all'Atletico Argentina, ma c'è l'ostacolo San Bartolomeo. Gianni Bella non si fida: "Avversario da affrontare con la testa giusta. Ho a disposizione un gruppo meraviglioso"

L'Oneglia Calcio torna in campo domenica pomeriggio per il recupero del campionato di Seconda Categoria sul campo del San Bartolomeo.

Una partita insidiosa quella per la seconda della classe che con una vittoria aggancerebbe in testa alla classifica l'Atletico Argentina: al nostro quotidiano online mister Gianni Bella traccia un bilancio e guarda alla sfida contro i gialloblu.

Mister Bella, è soddisfatto della prima parte di stagione realizzata dai suoi ragazzi? "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, che nonostante tutti gli infortuni avuti, si sono fatti trovare pronti. Questo significa che c'è un gruppo meraviglioso".

Domenica si torna in campo contro il San Bartolomeo: che partita si aspetta? "Mi aspetto una partita difficilissima da affrontare con la testa giusta visto i giocatori che ci sono nel San Bartolomeo, come i fratelli Iannolo e Belviso su tutti".

Con una vittoria tornerete in testa anche se in coabitazione: quanto credete al salto di categoria? "Ci proveremo fino alla fine e visto come siamo andati fino adesso non temo nessuno se i miei ragazzi ci mettono la voglia di questo inizio anno. Anche se le altre squadre hanno più soldi rispetto a noi, penso che quello che più conta è il rettangolo di gioco".

Che voto si dà Gianni Bella per questo suo inizio da allenatore? "Il mio voto non me lo posso dare da solo, sono sempre stato umile come calciatore è lo voglio essere da allenatore. Cerco di trasmetterlo ai miei giocatori, per me importante è fare le cose con serietà e trasparenza e in questo ci sto riuscendo visto che ogni allenamento siamo in 20/24 giocatori. Per me il gruppo è fondamentale, nel calcio non servono tanti soldi per vincere".