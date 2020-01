Calcio, Serie D. Sanremese, alla scoperta del nuovo volto Andrea De Julis: da Roma alla città dei fiori per far sognare i biancoazzurri

Il suo curriculum parla chiaro. Il nuovo attaccante della Sanremese si chiama Andrea De Julis, arriva da Roma e in carriera ha collezionato più di 100 gettoni andando in rete in molte circostanze.

Da Roma a Sanremo. Nato a Roma il 25 luglio 1993, la sua carriera parte nella stagione 2010/2011 nel settore giovanile dell'Ascoli, dove De Julis fa bene collezionando in in 36 presenze 11 reti. Successivamente esordisce con la Prima Squadra in C1 (2013/2014) scendendo in campo 5 volte.

Carriera importante. Il nuovo attaccante matuziano ha vestito in carriera anche le maglie di Vis Pesaro, Serpentera Bellegraolevano, Nocerina, L'Aquila, Ostiamare e in questa prima parte di annata quella del Trastevere. Nella scorsa annata in 33 presenze con l'Ostiamare è andato a segno 13 volte, mentre con il Trastevere sono state 6 le marcature in 16 partite: un totale di 10 gol nell'ultimo anno e mezzo.

Come Bifini nel 1997/1998? De Julis potrebbe essere l'innesto giusto, proprio come capitato (ma all'epoca era ottobre) nella trionfale stagione 1997/1998, quando la Sanremese prese dall'Arezzo un certo Alessio Bifini, subito in rete dopo pochi secondi a Cuneo: l'attaccante romano è pronto a far sognare tutta Sanremo, a partire dal match di domenica contro la Caronnese.