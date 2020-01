Calcio, Serie D. Sanremese, la squadra al lavoro in vista della ripresa del campionato: domenica arriva al 'Comunale' la Caronnese

Grande entusiasmo alla ripresa degli allenamenti in casa Sanremese, dopo il brindisi di buon anno.

La compagine biancoazzurra è pronta a cominciare con il piede giusto questo 2020, anche se il primo avversario del nuovo anno non è dei più morbidi. Domenica pomeriggio allo stadio 'Comunale' arriverà la Caronnese, compagine quotata pronta a ritagliarsi uno spazio importante nel girone di ritorno dopo una buona andata.

De Julis in più nel motore. Ma la Sanremese potrà contare su un giocatore in più in questa prima parte di stagione. L'attaccante Andrea D Julis è il bomber che la società ha voluto regalare a mister Ascoli in vista della caccia al Prato capolista, lontano in classifica di un solo punto.

Il mese di gennaio per i matuziani proseguirà con le sfide contro Fezzanese (12 gennaio), Lavagnese (19 gennaio)e Vado (26 gennaio).