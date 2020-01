Sport acquatici. TopKayak asd, grande successo per la caccia al tesoro (FOTO)

Un altro grande successo, dopo lo straordinario evento con il presepe sull'acqua dello scorso 28 dicembre.

Il TopKayak asd ha organizzato una divertente caccia al tesoro, iniziata in mare e terminata con una mega pentolaccia finale, in compagnia di tutti i bimbi che attendevano gli esperti pagaiatori in spiaggia.

E per il sodalizio ponentino le grandi manifestazioni non terminano qui in queste feste natalizie. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 5 gennaio, quando alle ore 11.00 arriverà un'insolita Befana dal mare in compagnia dei suoi befanini.

Di seguito qualche scatto della caccia al tesoro.