Tennis. Conto alla rovescia per il debutto stagionale di Fabio Fognini nell'ATP Cup

Conto alla rovescia per l'esordio di Fabio Fognini nella nuova stagione. La racchetta armese scenderà in campo, con la nazionale azzurra, venerdì 3 gennaio per il debutto nella nuova competizione chiamata ATP Cup.

L'Italia è stata inserita nel girone con Russia, USA e Norvegia, un raggruppamento insidioso ma che gli azzurri vogliono passare. I primi avversari di Fognini e compagni saranno i russi con Medvedev l'uomo da tenere d'occhio, vista l'ottima classifica ATP.

Fognini, numero 12 della classifica mondiale, debutterà nel singolare ad Auckland, subito dopo questa competizione in vista del primo Grande Slam stagionale, gli Australian Open di Melbourne.