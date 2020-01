Calcio a 5 femminile. Il Palasport di Varazze teatro della Final Four regionale di Coppa Italia: Imperia e Don Bosco Valle Intemelia per l'impresa

Sarà il Palasport di Varazze il teatro della Final Four regionale della Coppa Italia di calcio a 5 femminile. Una competizione che se vinta porterà una delle quattro protagoniste della Final Four a giocarsi la fase nazionale.

Caccia al trofeo. Imperia e Don Bosco Valle Intemelia saranno due delle quattro protagoniste della fase finale in terra savonese, con neroazzurre e biancorosse che vanno a caccia del trofeo e della grande impresa.

L'Imperia parte con l'etichetta di favorita, vista la rosa importante, mentre le biancorosse possono contare di un anno d'esperienza in più nel loro bagaglio. le semifinali di domenica 5 gennaio non saranno semplici, visto che Città Giardino Marassi (per le biancorosse) e Spezia Calcio (per le neroazzurre) sono avversarie importanti.

COPPA ITALIA REGIONALE - FINAL FOUR -

SEMIFINALI (Domenica 5 gennaio 2020)

14.30: Città Giardino Marassi-Don Bosco Valle Intemelia

16.00: Imperia-Spezia Calcio

FINALE (Lunedì 6 gennaio 2020)