Calcio, Eccellenza. Il 2020 si apre con i recuperi della 11a giornata: a Matteo Laganaro di Genova Alassio FC-Ospedaletti

Il campionato di Eccellenza torna in campo nella prima domenica del nuovo anno con cinque recuperi relativi alla 11a giornata e che chiude di fatto il girone di andata.

Occasione importante per l'Imperia, che in terra genovese, contro il Campomorone Sant'Olcese, va a caccia dei tre punti che consentirebbero ai neroazzurri di agganciare in testa alla classifica il Sestri Levante: dirige Gianluca Rizzello di Savona (coadiuvato da Mauro Vigne e Lorenzo Massa di Chiavari).

Attesa per il derby ponentino tra Alassio FC e Ospedaletti che mette in palio pesanti punti salvezza: il match è stato affidato a Matteo Laganaro di Genova (coadiuvato da Nicola Penasso di Albenga e Michele Troina di Genova).

Di seguito tutte le altre designazioni dei recuperi della 11a giornata.

ECCELLENZA: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI PER I RECUPERI DELLA 11a GIORNATA

ALASSIO FC-OSPEDALETTI: Laganaro di Genova (Penasso di Albenga e Troina di Genova)

ANGELO BAIARDO-PIETRA LIGURE: Biase di Genova (Sciallero e Del Genio di Genova)

ATHLETIC CLUB LIBERI-CAIRESE: Rosso di Albenga (Kodheli e Bonavita di Albenga)

CAMPOMORONE SANT'OLCESE-IMPERIA: Rizzello di Savona (Vigne e Massa di Chiavari)

GENOVA CALCIO-FINALE: Bello di La Spezia (Baruzzo e Gagliardi di La Spezia)