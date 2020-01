Calcio, Eccellenza. Tempo di recuperi per Imperia e Ospedaletti: i primi ostacoli del 2020 si chiamano Campomorone Sant'Olcese e Alassio FC

Imperia e Ospedaletti tornano in campo nella prima domenica del nuovo anno per i recuperi di campionato sui campi di Campomorone Sant'Olcese e Alassio FC

Domenica si ricomincia e il campionato di Eccellenza riprende con cinque recuperi di campionato che vedrà impegnate Imperia e Ospedaletti.

Neroazzurri d'assalto. La prima domenica del nuovo anno metterà di fronte ai neroazzurri di mister Lupo un avversario ostico e da prendere con le molle. Ambrosini e compagni affronteranno in terra genovese il Campomorone Sant'Olcese per cercare di realizzare i tre punti e agganciare in testa alla classifica il Sestri Levante, impegnato nella finale di coppa italia regionale contro l'Albenga. Da segnalare che non sarà tesserato il portiere moldavo Mitu Radu, in prova con i neroazzurri.

Orange, caccia al bottino pieno. In campo nella prima domenica del nuovo anno ci andrà anche l'Ospedaletti. La squadra di mister Caverzan, dopo aver concluso il 2019 con due sconfitte pesanti proverà a ripartire per mettere in bottino punti in chiave salvezza. La trasferta contro l'Alassio FC sarà un derby ponentino scivoloso per gli orange che avranno di fronte un avversario pronto a tutto per strappare i primi punti del 2020.

Le feste natalizie sono finite, è tempo di tornare in campo.