Calcio, Promozione. Camporosso, obiettivo salvezza. Mattia Farsoni carica l'ambiente: "Sestrese costruita per vincere, ma giochiamo in casa. Stamilla e Siberie? Pedine importanti aggregate ad un gruppo importante"

Il Camporosso torna in campo domenica pomeriggio, per il recupero di campionato contro la quotata Sestrese terza della classe.

In casa rossoblu c'è grande fiducia per la conquista della salvezza di un torneo dove la squadra di Luci è stata sfortunata e ha raccolto troppo poco per quello seminato soprattutto in alcune partite.

Pronto per questo 2020 è anche il portiere Mattia Farsoni, pronto a dare il suo contributo di esperienza per mantenere la categoria: al nostro quotidiano online ha analizzato la situazione in vista del ritorno in campo con gli auguri speciali ai nostri lettori e lettrici.

Mattia, domenica si torna in campo e arriva la Sestrese terza in classifica: è il peggior avversario che poteva capitarvi? "Ora come ora incontrare la Sestrese piuttosto che un'altra squadra fa poca differenza. Loro sicuramente sono un'ottima squadra costruita per vincere, ma noi dobbiamo solo pensare in casa nostra e cercare di fare del nostro meglio per fare punti importanti per il nostro cammino".

Quanto vi hanno dato gli innesti sia a livello tecnico che a livello morale di due giocatori come Stamilla e Siberie? "Credo che Alessio e Rocky siano due pedine importanti aggregate ad un gruppo importante, si sono subito integrati al meglio. Stamilla non ha bisogno di presentazioni e Siberie sicuramente è il giocatore che per caratteristiche può insieme agli altri nostri attaccanti darci una mano per raggiungere una salvezza, che per noi sarebbe un traguardo molto importante".

CAMPOROSSO: GLI AUGURI PER UN FELICE 2020 DI MATTIA FARSONI

Quanto credete all'impresa salvezza? "L'anno scorso siamo saliti e abbiamo lavorato duro per raggiungere la promozione. Fino a che la matematica non ci condannerà noi crediamo fermamente nella salvezza, l'abbiamo dimostrato e continueremo a farlo".

A livello personale cosa ti aspetti da questo nuovo anno? "Vorrei contribuire alla salvezza di questa società e togliermi qualche soddisfazione personale. Due anni fa mi davano per finito, forse qualcuno si sbagliava: il mio 2020 lo immagino così..."