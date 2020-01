Calcio, Promozione. Taggia e Camporosso, si riparte subito con due match ostici: giallorossi e rossoblu alle prove Legino e Sestrese

Non solo in Eccellenza, i vari recuperi in giro per la Liguria comprendono nella prima domenica dell'anno nuovo anche il campionato di Promozione dove saranno chiamate alla prima grande prova del 2020 Taggia e Camporosso.

Fuga giallorossa? Il Taggia si troverà davanti un Legino che nella prima parte di stagione ha faticato non poco. Sulla carta sembra una partita alla portata della capolista imbattuta di mister Siciliano, ma contro i savonesi servirà il match perfetto. I giallorossi arrivano dalla vittoria in rimonta ottenuta nell'ultimo turno del 2019 sul campo del Via dell'Acciaio, tre punti che hanno dato ancor più forza alla capolista. E con una vittoria i giallorossi possono volare a +4 sul Varazze.

Orgoglio rossoblu. In campo nella prima domenica del 2020 ci va anche il Camporosso che dovrà cercare di ottenere un risultato importante in chiave salvezza. Archiviato il 2019 con la sfortunata sconfitta in quel di Bragno, la squadra di Luci proverà con le carte Stamilla e Siberie di mettere in difficoltà la quotata Sestrese, attualmente terza della classe. Un'impresa non facile per un Camporosso che dovrà cercare in questo girone di ritorno di mettere in cascina più punti possibili.