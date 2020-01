Calcio, Serie D. Sanremese, l'ex Alberto Baldisserri giudica il girone di andata biancoazzurro: "I matuziani hanno dato prova di forza e compattezza nei reparti. Ottimo il lavoro fatto della dirigenza"

Alberto Baldisserri, ex giocatore e allenatore della Sanremese

Un girone di andata importante e un secondo posto in coabitazione ottenuto. La prima parte di stagione della Sanremese si può considerare ad alto livello, anche se c'è il rammarico di non essere riusciti in casa matuziana a laurearsi campioni d'inverno.

"Forza e compattezza". Ad analizzare la prima parte di stagione dei biancoazzurri c'è l'ex giocatore e allenatore Alberto Baldisserri: "Finora la Sanremese ha dato prova di forza e compattezza nei reparti - sottolinea Baldisserri - e ha trovato in Pippo Scalzi un goleador dalle qualità tecniche sopra la norma".

"Mantenere la concentrazione contro le più deboli". Ma secondo Baldisserri dove può arrivare la Sanremese? "Dove la Sanremese può migliorare lo può dire la società e l'allenatore che hanno il polso della situazione. Sicuramente sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione soprattutto con le squadre considerate più deboli, è li che spesso si fa la differenza".

"Prato e Lucchese partite chiave". Per Baldisserri contro Prato e Lucchese le partite chiave: "Certo le 2 partite delle contro Prato e Lucchese sono importantissime, ma per quelle non serviranno motivazioni. La squadra di capitan Max Taddei sarà concentrata al massimo".

Baldisserri in chiusura fa un plauso alla società: "Penso che la dirigenza abbia fatto un ottimo lavoro e la Sanremese può puntare al top".