Tennis. Fabio Fognini in campo contro il russo Medvedev: inizia l'ATP Cup

Scatta nella giornata di oggi in Australia, sul cemento di Perth, l'ATP Cup. Una competizione a nazionali in preparazione ai prossimi Australian Open di Melbourne e che vede l'Italia impegnata in un girone non semplice con USA, Norvegia e Russia.

Fabio Fognini chiuderà la giornata con la sfida contro il russo Medvedev (inizio ore 12) che ha chiuso il 2019 alla posizione numero 5 della classifica mondiale.

Testa a testa. Una sfida non facile per la racchetta armese che va a caccia del debutto perfetto nella competizione, ma che sfida un avversario che lo ha battuto negli ultimi scontri diretti. Medvedev ha superato Fognini nel 2019 a Sydney e nel 2019 a Shanghai e nell'esibizione in Arabia Saudita. L'ultima vittoria del tennista ponentino sul russo risale all'agosto 2017, in quel di Cincinnati.