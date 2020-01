Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, il 2020 si apre con il recupero contro l'Alassio FC: Caverzan senza tre pedine

ECCELLENZA: ASPETTANDO... ALASSIO FC-OSPEDALETTI

Dopo la pausa per le feste, l'Ospedaletti riprende il suo cammino in Eccellenza con il recupero della gara contro l'Alassio FC rinviata lo scorso 24 novembre causa allerta meteo.

I gialloneri si trovano al momento al penultimo posto in classifica con un bottino di 9 punti frutto di una vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte. Il match di domani, graduatoria alla mano, è di grande importanza sia per iniziare al meglio l’anno che per i punti salvezza in palio.

Per l'impegno sul terreno dell'Alassio mister Andrea Caverzan dovrà fare a meno di Andrea Negro, Mattia Schillaci e Federico Allaria.