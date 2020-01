Calcio, Juniores Regionale 2°Livello. Nel pomeriggio i recuperi della 9a giornata: spicca Taggia-Olimpia Carcarese

Torna in campo il campionato Juniores Regionale 2°Livello, con gli ultimi quattro recuperi della giornata numero 9, un torneo comandato da Ventimiglia e Veloce Savona staccate di un solo punto.

Villanovese-Imperia. Ad aprire le danze, in quel di Villanova, è la sfida tra Villanovese e Imperia (ore 14.30). I padroni di casa navigano a quota 14 punti, mentre i neroazzurri in bottino hanno racimolato 19 punti.

Speranza Savona-Dianese&Golfo. In campo scendono nel pomeriggio anche Speranza Savona e Dianese&Golfo (ore 15.30). Per la squadra di mister Torregrossa impegno facile sulla carta visto che i rossoverdi sono ultimi in classifica.

Celle Ligure-Don Bosco Valle Intemelia. Il programma del pomeriggio prosegue con la sfida tra Celle Ligure e Don Bosco Valle Intemelia (ore 16.00). Giallorossi e biancorossi sono divisi da soli punti e daranno vita ad un match equilibrato.

Taggia-Olimpia Carcarese. Il programma si chiude con il match fra Taggia e Olimpia Carcarese (ore 16.30). I giallorossi hanno l'occasione di consolidare il proprio terzo posto in classifica contro i savonesi.