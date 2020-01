Calcio, Seconda Categoria. Oneglia Calcio, domani è recupero contro il San Bartolomeo: vietato sbagliare per Alberti e compagni

Occasione importante quella che capita domani pomeriggio (calcio d'inizio, ore 14.30) all'Oneglia Calcio.

La compagine di mister Gianni Bella sfiderà, nel recupero del campionato di Seconda Categoria, in trasferta il San Bartolomeo dei vari Iannolo e Belviso. Una partita non semplice e da prendere con le molle ma che se vinta regalerebbe il primato in coabitazione con l'Atletico Argentina agli imperiesi ad una giornata dalla fine del girone di andata.

Ma la sfida contro i gialloblu riserva mille insidie e l'Oneglia dovrà stare attenta cercando di regalarsi un inizio d'anno nuovo coi fiocchi: le feste sono finite, è tempo di calcio giocato.