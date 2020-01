Calcio, Serie D. Sanremese, tutto pronto per il ritorno in campo. Grande attesa per il debutto di De Julis

La Sanremese (nella foto della Sanremese Calcio il centrocampista Demontis in azione sul campo della Caronnese) è pronta a tornare in campo

La Sanremese è pronta a tornare in campo con l'inizio del girone di ritorno che mette di fronte la Caronnese, avversario insidioso del girone.

Attesa De Julis. I biancoazzurri di mister Ascoli effettueranno questa mattina la rifinitura e il tecnico proverà a sciogliere gli ultimi dubbi per la formazione da mandare in campo. Sale l'attesa per il debutto con la maglia della Sanremese del bomber Andrea De Julis, arrivato dal Trastevere e autore di 19 reti nell'ultimo anno e mezzo.

Il tecnico non dovrebbe abbandonare l'idea del suo solido 4-2-3-1 per riprendere la caccia al Prato capolista e cercare di mettere in bottino tre punti che sarebbero preziosi. Il nuovo attaccante potrebbe agire subito da centravanti boa con alle sue spalle i confermati Demontis, Spinosa e Scalzi.

L'agenda biancoazzurra. Ma per la Sanremese sarà un gennaio impegnativo, visto che il calendario mette in agenda anche le sfide contro Fezzanese (12 gennaio), Lavagnese (19 gennaio) e Vado (26 gennaio), prima del big-match interno contro la Lucchese.