Pallacanestro: da martedì prossimo, il BC Ospedaletti inizia la seconda parte della stagione

Martedì 7 gennaio si ricomincia con la seconda parte di stagione che vede le due squadre orange lottare per gli obiettivi prefissati.

Dopo l'ingaggio di Fiore, il Bco acquisisce un giocatore che può anche giocare in under 20 e dare un contributo importante.

Si spera di recuperare al 100% il play Bedini per la partita del nuovo anno che si giocherà contro il Lam Rapallo, squadra composta interamente da ragazzi stranieri, talentuosi e soprattutto molto forti fisicamente.

Vedremo se Colombo e compagni riusciranno a fermare la corazzata Serba Croata.

Sabato ore 18 PalaIsnart.

Coach Lupi "Durante le feste abbiamo fatto solo un allenamento, qualche giocatore addirittura non si allena da meta dicembre, vedremo come ci alleneremo in settimana, sabato partita durissima".