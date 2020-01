Calcio, Eccellenza. Il nuovo anno si apre con i recuperi della 11a giornata: Imperia a caccia dell'aggancio in testa

Il nuovo anno per il campionato di Eccellenza si apre con gli ultimi cinque recuperi relativi alla giornata numero 11, che potrete seguire nel Live score su Rivierasport.it e Svport.it dalle ore 15.

L'Imperia va a caccia dell'aggangio al primato del Sestri Levante, ma i neroazzurri per essere in testa questa sera in coabitazioni con i genovesi devono superare in trasferta il Campomorone Sant'Olcese.

In chiave salvezza derby ponentino che vale doppio quello tra Alassio FC e Ospedaletti. Trasferte insidiose per Cairese, Finale e Pietra Ligure: i gialloblu sono di scena sul campo dell'Athletic Club Liberi, mentre per giallorossi e biancoazzurri ci sono gli ostacoli Genova Calcio e Angelo Baiardo.