Calcio, Eccellenza. Imperia, l'anno nuovo inizia con una sconfitta. Ma mister Lupo è fiducioso: "La squadra ha giocato molto bene e sono contento, peccato per la sconfitta"

L'Imperia apre l'anno nuovo con la sconfitta nel recupero di campionato in trasferta contro il Campomorone Sant'Olcese che lascia Ambrosini e compagni a tre punti dal primato.

In casa neroazzurra nel post partita, al nostro quotidiano online, commenta lo 0-2 subìto in terra genovese mister Alessandro Lupo: "Voglio fare i complimenti alla mia squadra - ha esordito il tecnico - perchè hanno fatto una partita fantastica e sembra un paradosso averla persa.

Abbiamo sbagliato troppe occasioni, forse dovremo essere più cattivi in alcune circostanze ma pagherei per vederla squadra giocare così. Siamo sulla strada giusta per giocarci il campionato fino alla fine".