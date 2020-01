Calcio, Promozione. Camporosso, mister Luci commenta la sconfitta con la Sestrese: "Risultato frutto di 80 minuti giocati in inferiorità numerica. Dobbiamo andare avanti a testa alta senza mollare"

Il Camporosso, nel recupero del campionato di Promozione, cede le armi in casa per 0-5 contro la quotata Sestrese. Un risultato condizionato dall'espulsione troppo affrettata di Zito dopo 22 minuti di gioco, reo di aver dato una gomitata a Ardinghi.

Nel post partita ecco il commento del tecnico dei rossoblu Carmelo Luci che invita la sua squadra a crederci: "Abbiamo giocato un primo tempo superiore alla Sestrese - sottolinea il mister - ma ci siamo trovati sotto di due goal in maniera incredibile. La difficoltà è arrivata dopo pochi minuti, quando l'arbitro ha espulso Zito per una gomitata inesistente...

Sono convinto che sarà più bello dare fastidio fino all'ultimo, perché una cosa è sicura: non molliamo fino ad aprile. Il risultato finale è frutto di 80 minuti giocati in inferiorità numerica. Dico solo ai miei ragazzi di andare avanti, a testa alta e di non mollare".