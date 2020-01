Calcio, Promozione. Il campionato ritorna con tre recuperi dove spiccano Bragno Arenzano e in serata Legino-Taggia

Il campionato di Promozione apre il suo anno nuovo con tre recuperi di campionato relativi alle giornate numero 11 e 12 che potrete seguire nel Live Score di Rivierasport.it e Svsport.it

Nel pomeriggio (ore 15) il Bragno ospita l'Arenzano per una vera e propria sfida che mette in palio punti importanti in chiave playoff. Il Camporosso, per la zona salvezza, dovrà superare l'ostacolo chiamato Sestrese. I genovesi, terzi della classe, a loro volta vogliono il bottino pieno per accorciare sulle prime due piazze.

In serata (ore 20) andrà in scena il posticipo tra Legino e Taggia. Se da una parte c'è la grande voglia di rivalsa dei savonesi, dall'altra c'è l'occasione per allungare in classifica sulla seconda della classe.