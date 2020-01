Calcio, Serie D. La Sanremese apre il suo girone di ritorno: al 'Comunale' c'è l'insidia Caronnese (ore 15)

La Sanremese apre il suo girone di ritorno con una sfida non semplice, visto che al 'Comunale' arrivano i lombardi della Caronnese (calcio d'inizio ore 15.00).

I biancoazzurri di mister Ascoli vogliono scrollarsi di dosso la perdita del primo posto nell'ultimo match del 2019 e riprendere il cammino verso quel sogno chiamato promozione. Ma i matuziani dovranno stare attenti ai lombardi, reduce da un girone di ritorno convincente ma attardati in classifica.

Il tecnico Nicola Ascoli, che si è visto rinforzare l'organico con il bomber De Julis e i giovani Ponzio e Maroni provenienti da Alessandria e Carpi, potrebbe mettere in campo questo undici iniziale nel suo 4-2-3-1: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Taddei e Likaxhiu in mezzo al campo; Demontis, Spinosa, Scalzi a sostegno di De Julis in attacco.

Potrete seguire il match tra Sanremese e Caronnese nella web cronaca su Rivierasport.it