Inizio dell'anno nuovo tutto in salita per la Sanremese che perde in casa contro la Caronnese di misura.

Una sconfitta che vede allontanare il primato ai biancoazzurri ma che allo stesso tempo coincide con il sorpasso in classifica della Lucchese e l'aggancio degli stessi rossoblu lombardi: nel post partita mister Nicola Ascoli analizza il match.