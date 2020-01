Pallanuoto: Trofeo Città di Imperia - Memorial Sapienza, risultati e classifiche della prima giornata

I risultati e le classifiche della prima giornata del ‘Trofeo Città di Imperia - Memorial Sapienza

GIRONE 1

U.S.Locatelli - R.N. Imperia 5-9

Florentia S.T. - AN Brescia 6-14

AN Brescia - U.S.Locatelli 11-14

R.N.Imperia - Florentia S.T. 14-8

CLASSIFICA

R.N.Imperia 6; Brescia 3; Locatelli 3; Florentia 0

GIRONE 2

Aquatica Torino - Como Nuoto 17-13

ASD Bogliasco 1951 - Varese Olona 13-6

ASD Bogliasco 1951 - Como Nuoto 19-14

Varese Olona - Aquatica Torino 8-11

CLASSIFICA

Bogliasco 6; Aquatica 6; Varese 0; Como 0

CLASSIFICA MARCATORI:

GIRONE 1

Locatelli: Nucifera 7, Grasso 5, Rossi 3, Bianco 2, Bissocoli 2

Imperia: Accordino 8, Rosta 4, Amoretti A. 3, Amoretti S. 3, Mirabella 2, Cappello1, Iazzetta 1, Martini 1.

Brescia: Bovo 5, Buizza 5, Serra 4, Casali 3, Testa 3, Vitali 2, Alberici 1, Facchinetti 1, Scifoni 1.

Florentia: Bonaiuti 4, Gasparri 3, Bessi 2, Landi 2, Lepore 1, Cavallini 1, Mugnai 1

GIRONE 2

Aquatica: Sessarego 6, Tamagnone 6, Catto 5, Franci 4,Cabus 3, De Marchi 3, Panattoni 2, d

Como: Tedesco 8, Boero 4, Giraldo 4, Lanzoni 4, Trombetta 4, Cassano 1, Romano 1, Tosi 1

Bogliasco: Criscuolo S. 6, Millo 5, Mori 4, Paganello 4, Lombella 3, Rogondino 3, Carpaneto 2, Cuzzupè 2, Rayner 2, Criscuolo C. 1,

Varese: Brusco 3, Raimondi 3, Daverio 2, Masiello 2, Bombardini 1, Regè 1, Vidale 1.

Le Rari-Girls volano sull'asse Sowe-Accordino. Il portiere neutralizza due rigori mentre la 'numero 10' realizza due poker e si erge in cima alla classifica marcatori, al pari dell'ex Imperia Tedesco.

Sabato pomeriggio, in vasca anche la maschile contro Varese Olona, squadra della Serie B lombarda. In iun match molto combattuto, le difese hanno lasciato molto spazio alle azioni offensive. A 40" dalla sirena, una bomba di Merkaj pareggiava i conti. Sull'ultima azione, il portiere Merano si proiettava in attacco lasciando la porta sguarnita, il collega varesino recuperava ma il 'buzzer beater' si spegneva a pochi centimetri dal palo.

TABELLINI

U.S.LOCATELLI - R.N.IMPERIA 5-9

(1-1; 2-3; 1-3; 1-2)

LOCATELLI - Avenos, Bianco, Donato, Bissocoli, Ravenna, Grasso 1, Rossi 2, Nucifera 2, Drago, De Laurentiis, Ciccione, Polidori, Medicina, Magaglio. All.: Carbone

IMPERIA - Sowe, Amoretti M, Martini, Amoretti S. 1, Amoretti A. 1, Mirabella, Rosta 2, Ferraris, Cerrina, Accordino 4, Platania, Sattin, Giai, Cappello, Iazzetta 1. All.: Stieber

Note: uscita Sattin (I) per limite di falli nel terzo tempo. Sup.Num. Imperia 1/8 + 4 rigori trasformati; Locatelli 1/12 + un rigore parato

R.N.IMPERIA - FLORENTIA S.T. 14-8

(2-1; 6-2; 2-2; 4-3)

IMPERIA - Sowe, Amoretti M., Martini 1, Amoretti S. 2, Amoretti A. 2, Mirabella 2, ROsta 2, Ferraris, Cerrina, Accordino 4, Platania, Sattina, Giai, Cappello, Iazzetta. All.: Stieber

FLORENTIA - Sabatino, Rontani, Gasparri 2, Leoncino, Lepore, Cavallini 1, Bessi, Mugnai 1, Guerci, Bonaiuti 4, Landi, DeRosa, Carnesecchi, Castaldo.

Sup.Num.: Imperia 2/5 + 3 rigori trasformati; Florentia 1/4 + un rigore parato.

MASCHILE - R.N.IMPERIA - VARESE OLONA 14-14

IMPERIA - Merano Federico, Taramasco Filippo 2, Merano Giovanni 1, Rocchi Giacomo 2, Taramasco Nicola 4, Fratoni Giacomo 1, Maglio Niccolò 2, Paganoni Luca, Bracco Luca, Merkaj Rikardo 1, Spano Jarno, Gandini Riccardo 1, Rossi Mattia. All.: Fratoni Stefano