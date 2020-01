Inizio di stagione in salita per Fabio Fognini e la nazionale azzurra di tennis.

A Perth, in Australia, l'Italia cede le armi contro la Norvegia subendo la seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop contro la Russia nell'ATP Cup.

Sul cemento australiano Fognini non riesce a contenere Ruud cadendo in due set: decisivo un dopo 2/6 per lo scandinavo.

L'Italia chiuderà il girone nella sfida contro gli Stati Uniti.