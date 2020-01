Tiro con l'Arco: grande successo per il 27° trofeo dell'Epifania disputato a San Bartolomeo al Mare

Si è svolto ieri ed oggi, alla palestra comunale di San Bartolomeo al Mare, il 27° Trofeo Epifania, gara indoor 18 metri e campionato regionale indoor Liguria 2020 di Tiro con l'Arco, gara valevole per la qualificazioni ai prossimi campionati italiani,organizzata dalla compagnia arcieri San Bartolomeo.

Alla competizione hanno partecipato 136 arcieri provenienti da tutta la Liguria, che hanno apprezzato l’organizzazione della gara e l’accoglienza. Erano presenti il presidente regionale Fitarco, Enrico Rebagliati ed il commissario tecnico della Liguria, Riccardo Franzi. Sotto i risultati della 'Arcieri San Bartolomeo'.

Nella divisione olimpica 9° posto senior per Emilio Capalbo, tra i master titolo regionale per Cesare Prette, 10° posto per Cesare Argento, 11° per Vittorio Pasqualotto e 12° per Maurizio Gabrielli. Nelle Junior, 2° posto per Eleonora Martino, nelle allieve 3° per Martina Ferraro e nei ragazzi 4° per Cristian Vallone. Nella divisione compound master, 7° posto per Dario Cosentino, 9° per Vittorio Pasqualotto, 11° per Beppe Capalbo e 15° per Cesare Argento. Negli junior 5° posto per Matteo Massa.

Per la divisione arco nudo senior femminile 2° posto per Francesca Capalbo, 3° per Monica Tofarelli, 4° per Elga Moraglia. Nei master 3° posto per Cesare Prette, 6° per Maurizio Gabrielli, 7° per Beppe Capalbo, 10° per Giuliano Tortonesi, 11° per Salvatore D’Amico e 18° per Aldo Ferraro. Negli allievi vittoria finale per Andrea Tortonesi. Nella gara a squadre gli arcieri gialloblù si aggiudicano 2 primi posti, un secondo posto ed un terzo posto.

Il presidente della compagnia arcieri San Bartolomeo ha ringraziato i numerosissimi partecipanti e ha salutato i vicini arcieri imperiesi che quest’anno festeggiano 40 anni di attività, consegnando un riconoscimento al Piero Dulbecco, ex presidente regionale ed ex consigliere federale, per il prezioso contributo dato all’arcieria della provincia di Imperia. Prossimo impegno degli arcieri gialloblù sarà la gara di Alassio del 1 e 2 febbraio.