Calcio a 5 femminile. Il sogno della Coppa Italia Regionale svanisce per l'Imperia: neroazzurre superate dallo Spezia

Niente da fare per l'Imperia, così come per il Don Bosco Valle Intemelia, nella Final Four della Coppa Italia Regionale di calcio a 5 femminile, svoltasi al Palasport di Varazze.

Nelle due semifinali, disputate nella giornata di domenica, le neroazzurre hanno ceduto per 10-5 contro lo Spezia, mentre le biancorosse si sono dovute arrendere al Città Giardino Marassi.

Partita dai due volti con l'Imperia che tiene il risultato in vantaggio fino a 15 minuti dalla fine, ma la panchina lunga dello Spezia ha fatto la differenza negli ultimi nella fase finale del match mettendo freschezza fisica e lucidità.

La finalissima sarà tra Spezia e Città Giardino Marassi.