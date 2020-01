Calcio. Al 'Comunale' di Sanremo spettatore di spicco: sugli spalti Claudio Marchisio (FOTO)

Nelle foto realizzate da Fabio Pavan ecco in tribuna un personaggio di spicco che nella sua carriera ha vestito per tanti anni la maglia della Juventus (intervallato da un prestito all'Empoli nel 2007/2008) per poi chiudere in Russia, allo Zenit, la sua avventura calcistica.

Stiamo parlando di Claudio Marchisio che era in tribuna al 'Comunale' di Sanremo ad assistere al match tra Sanremese e Caronnese.

Marchisio era in compagnia dei suoi figli e poi si è intrattenuto con Nicola Ascoli, tecnico dei matuziani, per un aperitivo in Piazza Bresca.