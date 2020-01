Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, il 2020 inizia in salita. Simone Burdisso è la nota positiva e può essere l'arma in più nel girone di ritorno

L'Ospedaletti proverà a regalarsi la salvezza nel campionato di Eccellenza, nonostante un nuovo anno iniziato in salita.

Dopo le pesanti sconfitte con Imperia e in terra genovese contro il Campomorone Sant'Olcese, gli orange sono incappati nella terza sconfitta consecutiva al 'Ferrando' contro l'Alassio FC. Un momento non felice che ha visto la zona playout avvicinarsi pericolosamente.

Burdisso arma in più. Ma la nota positiva della prima domenica dell'anno per la squadra di mister Caverzan è quella relativa all'attaccante Simone Burdisso. L'ex Dianese&Golfo, arrivato a dicembre dal Pietra Ligure, ha trovato su rigore la prima rete con la maglia orange. Un gol importante per un giocatore importante che può essere la vera arma in più in questo girone di ritorno.