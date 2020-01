Ciclismo. Grande successo alla prima edizione 'Pedalata della Befana'

Più di 60 ciclisti hanno partecipato alla prima edizione delle Pedalata della Befana, evento organizzato dalla Asd Softbike in collaborazione con la Omnia Freeride e l'Ente di promozione sportiva C.S.A In.

Il raduno dei bikers si e' snodato lungo le strade e i sentieri dello splendido entroterra della Valle del San Lorenzo per terminare la propria arrampicata presso il "Casone dei Partigiani" dove tutti i bikers si sono potuti rifocillare con panettoni, pandori e brindare con spumanti e vini offerti dalla delegazione locale dello C.S.A In di Imperia e dalla Asd Softbike.

Questo bellissimo momento di aggregazione è stato pensato oltre che per far riscoprire il piacere di pedalare da parte di tutti i ciclisti, lasciando a casa il talvolta esasperato agonismo, anche per raccogliere fondi da destinare a chi si prodiga a pulire i sentieri del monte Faudo, molto frequentati da ciclisti e turisti, che regalano il proprio tempo gratuitamente alla comunità per mantenere e pulire i tracciati.

La Liguria di ponente e in particolare la nostra zona decisamente unica dal punto di vista climatico, si presta tutto l’anno alla pratica del ciclismo e l’ente C.S.A.In vuole dare pieno supporto a tutto il mondo ciclistico e in particolare al cicloturismo vero e proprio volano dell’economia organizzando tramite le proprie Asd affiliate eventi sportivi e momenti di aggregazione.

"Per questo ringraziamo tutti i biker che numerosi hanno partecipato, le Asd che hanno creduto al progetto, i nostri tesserati nonchè Il Gruppo ecologico Partigiani Val Prino per l’ospitalita’. Invitiamo sia privati che associazioni a collaborare con noi per sviluppare ulteriormente il progetto sportivo/culturale del territorio" dichiarano gli organizzatori.

Per ulteriori informazioni https://www.liguriaciclismo.it/