Sport acquatici. TopKayak asd, 'La Befana vien dal mare' chiude il periodo natalizio: "Soddisfatti per il grande riscontro ottenuto" (FOTO)

Grande altro evento con un successo incredibile al ToKayak asd.

Giunti ormai alla conclusione di questo splendido periodo natalizio, anche l'ultimo evento 'La befana vien dal mare' è stato un grande successo. Un mare di spettatori e di bambini pronti ad accogliere l’insolita befana e i suoi befanini a bordo dei loro kayak. Tutti quanti ormai si stanno chiedendo: a quando il prossimo evento?

"Come neonata associazione non possiamo che ritenerci assolutamente soddisfatti per il grande riscontro ottenuto" dichiarano dal sodalizio.