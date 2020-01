Calcio, Eccellenza. Imperia sconfitta ma mister Lupo vede il bicchiere mezzo pieno. E il big-match con l'Albenga si avvicina

Inizio di anno nuovo in salita in casa Imperia che nonostante una prestazione importante è uscita sconfitta nel recupero di campionato in trasferta contro il Campomorone Sant'Olcese.

I genovesi sono la rivelazione del campionato e si sono piazzati alle spalle delle prime tre in classifica, ma i neroazzurri dovevano centrare un risultato positivo per staccare l'Albenga. Al nostro quotidiano online domenica sera mister Alessandro Lupo è rimasto soddisfatto dalla prestazione dei suoi ragazzi, anche se ha chiesto quel pizzico di cattiveria in più sotto porta che serve per andare a segno.

Trittico importante. Il girone di ritorno dell'Imperia scatta in maniera insidiosa domenica prossima. Primo avversario sarà il Pietra Ligure di mister Pisano, in visita al 'Ciccione', ma con un Capra in più nel motore dopo la squalifica subìta. Una settimana dopo sarà il Finale dell'ex Buttu ad aspettare i neroazzurri sette giorni prima del big-match di rilevanza doppia con l'Albenga.

Proprio i bianconeri nella giornata di ieri hanno perso la finale di Coppa Italia Regionale contro il Sestri Levante. Una vittoria quella dei corsari che potrebbe anche "distrarre" corsari in vista della fase Nazionale della competizione, anche se i genovesi difficilmente lasceranno la presa alla testa della classifica.