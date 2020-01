Calcio, Promozione. Ritorno al Camporosso per Andrea Giglio: "Questa società è la mia seconda casa"

A volte ritornano, a volte vestire una maglia dà sensazioni incredibili e difficili da non riprovare.

Questo è il probabile stato d'animo provato da Andrea Giglio, quotato difensore della nostra provincia che dopo la parentesi nella prima parte di stagione al Ventimiglia, ha deciso di tornare al Camporosso.

Al nostro quotidiano online Giglio spiega la sua scelta: "Sono tornato al Camporosso perché è come la mia seconda casa - sottolinea il difensore - ho iniziato l'anno a Ventimiglia per fare una nuova avventura, ma purtroppo tra lavoro e famiglia non sono riuscito a dare troppa continuità gli allenamenti. Avrei fatto fatica e ho optato per dare la mia disponibilità e mettere in campo la mia esperienza al più presto per aiutare il Camporosso".

Giglio è pronto a riprendere da dove aveva lasciato: "A Camporosso ho già vissuto anni eccezionali e spero di poter contribuire per raggiungere l'obiettivo salvezza che questi ragazzi e questa società meritano".

Il difensore ringrazia per l'opportunità il Camporosso e regala un pensiero al Ventimiglia: "Ringrazio mister dirigenti e compagni del Camporosso per l'accoglienza. Faccio un in bocca al lupo al Ventimiglia Calcio per il proseguo della stagione".