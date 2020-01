Calcio, Seconda Categoria. Riprende il testa a testa tra Oneglia e Atletico Argentina: a chi il titolo d'inverno?

Domenica pomeriggio torna in campo il campionato di Seconda Categoria targato Girone A, con in programma l'ultima giornata del girone di andata.

A 90 minuti di gioco dalla conclusione della prima parte di stagione si contendono il titolo d'inverno Oneglia Calcio e Atletico Argentina, entrambe in testa con 25 punti e grandi protagoniste.

Ma chi si può laureare campione d'inverno? Lo scontro diretto dice 2-2 e quindi, in caso di contemporanea vittoria delle squadre di Bella e Maiano sarebbe la differenza reti a farla da padrona con i rossoneri avanti (+19) rispetto a Vassallo e compagni (+17) che dovranno regalarsi più goal dei rivali.

L'ultimo turno del girone di andata mette davanti a Oneglia e Atletico Argentina due avversari molto insidiosi come Academy Albissola in casa e Borgio Verezzi in trasferta: ma con Turi Bella e Pietro Daddi tutto è possibile.