Calcio, Serie D. Sanremese a caccia della ripartenza dopo lo stop con la Caronnese: Fezzanese prossimo ostacolo

Il rallentamento degli ultimi 180 minuti di gioco ha causato la rivoluzione in classifica per la Sanremese.

Scatto Prato e Lucchese. I biancoazzurri, dopo lo stop contro la Caronnese, hanno visto scappare il Prato a quattro punti e oltre al sorpasso subìto dalla Lucchese sono gli stessi lombardi rossoblu (al pari del Casale) ad agganciare a quota 31 punti la squadra di mister Nicola Ascoli.

Obiettivo Fezzanese. Il prossimo ostacolo per i matuziani sarà la Fezzanese, avversario che nel girone di andata riuscì a sbancare il 'Comunale' non con poche polemiche. La Sanremese ha bisogno dei primi tre punti del nuovo anno per non perdere ulteriore terreno dalle prime due della classe.

In terra spezzina il tecnico avrà a a disposizione molte alternative come l'impiego dal primo minuto del l'attaccante De Julis, che nel secondo tempo con la Caronnese ha fatto vedere movimenti interessanti, ma anche il terzino di fascia Ponzio che potrebbe far rifiatare uno tra Maggi e Gerace.

Scalzi a Sportitalia. Nella giornata di ieri è stato ospite negli studi a Milano di Sportitalia l'attaccante Pippo Scalzi, un pomeriggio particolare e speciale per il capocannoniere del Girone A del campionato di Serie D.