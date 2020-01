Pallanuoto maschile. Rari Nantes Imperia, Giovanni Merano torna a vestire il giallorosso

Il difensore, nato ad Imperia classe 1995, lo scorso anno aveva indossato la calotta del Vigevano, sfidante proprio della Rari nel campionato di Serie B. Giovanni sportivamente si ricongiunge al fratello minore Federico, portiere della Prima Squadra.

Per Merano si tratta di un ritorno: ha iniziato la sua carriera in Rari a 11 anni. "Perchè il nuoto mi annoiava, non volevo più fare soltanto avanti e indietro per le vasche. Così sono passato alla pallanuoto" per sua stessa ammissione. A 19 anni, gli studi lo portano a Milano dove gioca con la squadra universitaria del Politecnico prima di passare al Vigevano, appunto.

Tutto il mondo Rari ora accoglie Merano a braccia aperte: bentornato Manny!