Pallanuoto. Setterosa, ecco le convocate per gli Europei di Budapest: con Giulia Gorlero e Giulia Emmolo c'è Carla Carrega

Il Setterosa sarà impegnato negli Europei di Budapest che scattano domenica 12 gennaio.

In Ungheria il CT Paolo Zizza porta una rosa importante dove non mancano i nomi delle imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo. Il portiere e l'attaccante mancina, ex Rari Nantes Imperia, sono in forza all'Ekipe Orizzonte Catania e punto fermo della nazionale azzurra.

Con la Gorlero e la Emmolo il Commissario Tecnico ha convocato anche l'imperiese Carla Carrega, tornata da poco nel massimo campionato italiano nelle fila di Milano. dopo un passato negli USA.

Il Setterosa è stato inserito nel Gruppo B insieme a Francia, Germania, Israele, Olanda e Spagna. L'esordio delle azzurre è in programma domenica alle ore 16.00 contro la Germania. Per strappare il pass olimpico per Tokyo le azzurre dovranno vincere la rassegna continentale o andare in finale contro la Spagna, già qualificata per il Giappone.

EUROPEI 2020: LE CONVOCATE DEL SETTEROSA

Elisa Queirolo (Plebiscito Padova); Giulia Gorlero, Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Rosaria Aiello, Giulia Emmolo, Arianna Garibotti (Ekipe Orizzonte);

Loredana Sparano, Silvia Avegno, Chiara Tabani, Isabella Chiappini (SIS Roma);

Roberta Bianconi, Carla Carrega (Kally Milano).