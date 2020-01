Tennis, ATP Cup: Travaglia-Fritz e Fognini-Isner possono valere i quarti di finale all'Italia

L'Italia si gioca i quarti di finale nell'ATP Cup, in svolgimento in tre città australiane, ma gli azzurri devono superare gli Stati Uniti per tagliare il pass del prossimo turno dopo la sconfitta con la Russia e la vittoria sulla Norvegia.

Ad aprire le danze per Italia-Stati Uniti sarà la sfida fra Travaglia e Fritz, mentre alle ore 12.00 italiane sarà la volta di Fabio Fognini scendere in campo contro John Isner, numero 19 al mondo.

Il bilancio tra Fognini e l'americano è in equilibrio vinto che prima del settimo match in carriera sono tre i match vinti a testa. L'ultimo successo dell'armese è datato dicembre 2019 (esibizione in Arabia Saudita), mentre lo statunitense non super Fognini dall'agosto 2016, in occasione dell'Atp di Cincinnati.

Potrete seguire il racconto del match tra Fognini e Isner nella web cronaca Live su Rivierasport.it