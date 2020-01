Volley. Sdp Mazzucchelli Sanremo protagonista ad Alassio per la 21a edizione del Torneo della Befana (FOTO)

Ad Alassio, presso il Palaravizza dopo due giornate di gioco tra 96 team e con ben 240 incontri, domenica 5 gennaio si è conclusa la 21ª edizione del Torneo della Befana con la disputa di ben cinque finalissime: under 12 misto, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18.

In quest’ultima categoria ha avuto la meglio la societa ligure VGP di Genova che ha prevalso sull’ Union For Volley per 2/0. Tra le squadre presenti al via in questa kermesse di pallavolo giovanile, la SDP Mazzucchelli ha partecipato con due compaggini: Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu per la categoria U14 classificatasi al 17° posto e la Mazzu Conad per la categoria U13 classificatasi al 14°.

Le ragazze matuziane dell’ U14 si sono scontrate con realtà pallavolistiche prettamente piemontesi di alto spessore tecnico, basti pensare che nel girone di qualificazione hanno incontrato la Libellula Bra Cuneo vincitrice del torneo U14 di questa edizione e il Virtus Biella,classificatosi 3 nella classifica generale. Le ragazze della coach Fontanesi non hanno sfigurato negli incontri, anzi, hanno dato filo da torcere soprattutto al Virtus Biella, ma alla fine la differenza “strutturale” della squadra avversaria ha avuto la meglio.

Il percorso dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu nel proseguo del torneo, dopo la prima giornata di qualificazione, è stato positivo e tutte le ragazze sono scese in campo vincendo tutti gli incontri. Prima esperienza a questa grande festa del volley per la Mazzu Conad City U13, che nelle proprie partite ha espresso in modo altalenante fasi di bel gioco, con padronanza di tecnica, a fasi dove le ragazze di mister Biglieri, hanno espresso poca maturità dovuta alla poca esperienza tipica della giovane età. Tutte le atlete sono scese in campo durante il corso del torneo.

La SDP Mazzucchelli ringrazia ed elogia la ASD Alassio Laigueglia PGS Volley per l’ottima organizzazione e la riuscita di questo 21° torneo della Befana. In casa Mazzucchelli, a fine 2019 si è svolto il triangolare maschile “Aspettando il 2020” al quale hanno partecipato la ASD Bordighera Volley, ASD Armonia & Movimento Felizzano (AL) e la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu.

Il torneo si è svolto Domenica 29 Dicembre impegnando tutto il pomeriggio le 3 società. Le partite disputate sono state equilibrate. I tecnici hanno “sperimentato” soluzioni di gioco diverse per la ripresa dei rispettivi campionati, dichiarandosi soddisfatti in pieno di quanto visto dalle loro squadre in questa giornata agonistica che è stata spezzata da un momento di pausa con merenda offerta dalla SDP Mazzucchelli. Al termine della manifestazione, i ragazzi matuziani hanno riportato 2 belle vittorie con partecipazione al completo degli stessi nei vari incontri. Buona l’affluenza del pubblico a sostegno degli atleti scesi in campo.

L’obbiettivo per il futuro è quello di allargare questa iniziativa e farla diventare un appuntamento vero e proprio del panorama dei tornei natalizi per il prossimo anno.