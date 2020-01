Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, serve un cambio di marcia: gli orange vogliono interrompere la serie di sconfitte

L'Ospedaletti deve subito rimettersi in corsa per la salvezza diretta nel campionato di Eccellenza, dopo che nell'ultimo periodo (tra la fine del 2019 e l'inizio del nuovo anno) le cose non sono andate per il verso giusto.

Serie negativa. Dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'Atheltic Club Liberi, gli orange sono incappati nelle sconfitte contro Imperia, Campomorone Sant'Olcese e nel recupero con l'Alassio FC. Una serie di stop consecutivi che ha lanciato un campanello d'allarme in vista della prossima tappa.

Domenica pomeriggio la squadra di mister Andrea Caverzan sarà impegnata sul campo della Cairese, avversaria sempre difficile da affrontare. Servirà cambiare la tendenza negativa con il tecnico che spera di recuperare al 100% il suo organico, dopo le defezioni dell'ultimo periodo. E ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo.