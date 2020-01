Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, continua la collaborazione con l'Imperia: dai neroazzurri arriva in prestito il giovane portiere Mattia Meda

Nuovo innesto in casa Dianese&Golfo. A rinforzare la rosa di mister Nicola Colavito arriva, in prestito dall'Imperia, il giovane e promettente portiere Mattia Meda.

Classe 2001, l'estremo difensore arriva in giallorossoblu dopo l'esordio nella passata stagione in Eccellenza con la maglia neroazzurra e ora è pronto a cimentarsi in Promozione.

Il comunicato della società

"Meda entra a far parte della Famiglia della Dianese&Golfo, con il trasferimento che prosegue nell'ottica della fattiva e continua collaborazione con l'Imperia ed al suo Presidente Gramondo, al quale va il ringraziamento per la disponibilità dimostrata".

Benvenuto Mattia!"