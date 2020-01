Calcio, Promozione. Domenica scatta il girone di ritorno: per Taggia e Ventimiglia subito ostacoli insidiosi

Con l'arrivo dell'anno nuovo e l'antipasto dei tre recuperi giocati, il campionato di Promozione apre i battenti con il girone di ritorno.

Una seconda parte di stagione che si annuncia entusiasmante per le nostre quattro squadre della provincia impegnate nel torneo, che domenica si troveranno di fronte con avversari da non prendere con le molle.

Taggia e Ventimiglia. Il Taggia ha aperto il nuovo anno con la sconfitta sul campo nel Legino, senza riuscire ad allungare sulla seconda della classe Varazze e venendo avvicinati dalla Sestrese terza. I giallorossi di Siciliano ospiteranno l'Arenzano, big del torneo che naviga in zona playoff, un avversario molto temibile. Il Ventimiglia di Luccisano, a caccia della giusta continuità, al 'Morel troveranno di fronte il Ceriale, con la squadra di Biolzi completamente rivoluzionata rispetto al 3-3 dell'andata.

Dianese&Golfo, insidia genovese. La Dianese&Golfo di Colavito apre il suo nuovo anno in terra genovese contro il Serra Riccò. Un avversario non semplice per i giallorossoblu che vogliono confermare l'ottimo finale di 2019 e consolidarsi in zona playoff.

Camporosso, niente calcoli. Partita da vincere ad ogni costo quella per il Camporosso, che dopo la sconfitta con la Sestrese non può sbagliare. Di fronte alla squadra di mister Luci c'è il fanalino di coda Loanesi, sconfitto all'andata. Ai rossoblu serve una vittoria, la prima in trasferta della stagione, per svoltare.