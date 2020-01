Calcio, Promozione. Ventimiglia-Ceriale, una sfida speciale per bomber Enrico Dominici: "In granata mi sono sentito come a casa. Che emozione la salvezza in biancoblu!"

Domenica pomeriggio si gioca al 'Morel' la sfida tra Ventimiglia e Ceriale, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Doppio ex. Una sfida molto speciale per bomber Enrico Dominici, attualmente in forza alla Dianese&Golfo, che ha vestito sia la maglia granata che quella biancoblu in carriera: lo abbiamo intervistato dove il giocatore ci ha regalato ricordi, aneddoti e un pronostico sul match.

Enrico, domenica si gioca nel campionato di Promozione Ventimiglia-Ceriale, una partita molto speciale per te: che match prevedi? "Prevedo sicuramente una partita aperta, Ventimiglia e Ceriale sono due squadre che cercano sempre di giocare a calcio senza nascondersi".

Ci sveli un ricordo positivo e uno negativo della tua esperienza al Ventimiglia? "Non ho ricordi negativi di Ventimiglia, di positivi invece ce ne sono molti. Mi sono sentito come a casa e non smetterò mai di ringraziarli".

Con il Ceriale un ottimo anno mezzo: hai un episodio in particolare da raccontare vissuto in biancoblu? "Onestamente non ricordo episodi in particolare al Ceriale. Sicuramente il più bel ricordo è stato dopo la salvezza dell'anno scorso, poche volte sono stato più felice".

Torniamo alla sfida di domenica: chi può essere decisivo in Ventimiglia-Ceriale? "Per il Ceriale Insolito sicuramente, talento puro. Per il Ventimiglia dico Salzone, altro gran giocatore. Sono due giovani che meritano altre categorie".