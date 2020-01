Calcio, Seconda Categoria. Cambio di maglia per Ochisor che passa al Santo Stefano e ritrova subito la Virtus Sanremo da avversario: "Sentivo la voglia di cambiare, domenica ritroverò tanti amici"

Marian Ochisor lascia la Virtus Sanremo per vestire la maglia della Virtus Sanremo

Cambio di maglia a sorpresa per Marian Ochisor che passa dalla Virtus Sanremo al Santo Stefano.

Il destino lo mette di fronte domenica pomeriggio proprio contro la sua ex squadra, un match molto particolare per il giocatore fino a poco tempo fa alla corte di mister Moroni. Al nostro quotidiano online il calciatore spiega la sia scelta:

"Andare al Santo Stefano mi ha convinto la voglia di mettermi in gioco e provare a dare una mano a una squadra che merita di stare in altre posizioni in classifica, vista la rosa di gente molto esperta e tecnicamente fortissima".

Ma cosa ha portato Ochisor cambiare maglia? "Dalla Virtus Sanremo sono andato via semplicemente perché sentivo la voglia di cambiare aria e spogliatoio. Domenica incontrerò proprio loro a Pian di Poma e affrontare subito la Virtus mi dà una spinta in più. Spero di portare i tre punti a casa, anche se troverò tanti amici lasciati a Sanremo".

Il giocatore fissa i suoi obiettivi della nuova avventura: "Il mio obiettivo nella nuova avventura è migliorarmi sempre di più imparando dai più esperti e cercare insieme a tutti di fare un girone di ritorno degno di questa società. Questo club merita molto di più e io vorrei continuare a segnare".